Brugt tøj på catwalken

Genbrug er det nye sort. To genbrugsbutikker fra Esbjerg viste i dag i Sædding-centret hele sortimentet frem ved et velbesøgt modeshow.

Der er tre gode grunde til at gå i genbrugstøj, det er billigt, meget af det er næsten nyt, og det er godt for miljøet. Faktisk er modeindustrien den næstmest forurenende industri, lige efter olie- og gasindustrien. Og vi danskere køber meget nyt tøj.

Man kan spare både penge og miljøbelastning. Inge-Lise Wenzel, De hjemløses Venner, Esbjerg.

- Vi vil gerne vise, hvad man kan få i vores genbrugsbutikker, siger Inge-Lise Wenzel, socialpræst, Esbjerg. Og når vi nu snakker miljø og bæredygtighed, så kan man spare meget ved at købe genbrugstøj, både penge og miljøbelastning.

Til hverdag og fest

Det er to butikker, der er gået sammen om modeshowet i Sædding Centret i dag, De hjemløses Venner, der ligger i centret, og Simpley's Reuse, der er en specialbutik for let brugte brude- og konfirmationskjoler, og som ligger på Tarphagevej.

Der er 300, der er mødt frem i dag, og der er nok at se på.

- Jeg har da set et par ting, jeg gerne ville have, fortæller Mette Tostig fra Nordenskov.

- Mine døtre og jeg går tit i genbrugsbutikker, nogle gange køber vi noget, andre gange køber vi ikke noget. Jeg synes, at det er fint, at man kan få noget meget billigt tøj, for vi bruger rigtigt mange penge på tøj, siger Mette Tostig.

Fat i de unge

Det er de unge, vi skal have fat i. Inge-Lise Wenzel, De hjemløses Venner, Esbjerg.

- Vi håber på at skabe en øget bevidsthed om genbrug i en tid, hvor man snakker meget om bæredygtighed. Der kommer rigtigt mange i vores butikker hver dag, også mange unge, og det er jo de unge, vi skal have fat i, hvis vi skal have ændret forbruget, siger Inge-Lise Wenzel fra De hjemløses Venner.

Under modeopvisningen blev der trukket lod om gaver, der er sponsorerede af Sædding centrets butikker.