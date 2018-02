Bryllupskommune frygter at miste brudepar til København

Tønders borgmester er imod proformaægteskaber, men regeringens initiativ om central enhed rammer skævt, mener han.

Regeringen vil sætte en stopper for proformaægteskaber mellem en EU-borger og en statsborger fra lande uden for EU ved at oprette en central endhed, der skal screene samtlige udenlandske par. Det vil gå ud over Tønder Kommune, der har slået sig op på bryllupsturisme.

Hvert år bliver knap 2.000 udenlandske par viet i Tønder Kommune, og borgmester Henrik Frandsen (V) anser det for mistillid til kommunerne at fratage dem sagsbehandlingen ved den slags ægteskaber.

- Der ligger en undertone om, at vi bare vil have penge i kassen og derfor lokker folk til.

Jeg tror på, at de ægteskaber, der indgåes i Tønder, er rigtige. Henrik Frandsen (V), borgmester, Tønder

- Min frygt er, at parrene ikke vil gifte sig i Tønder, hvis de først skal til København. Hvorfor skulle de så tage til Tønder og blive gift, spørger Henrik Frandsen til TV SYD.

Han tror ikke på, at der indgåes proformaægteskaber i Tønder.

- Jeg er enig i, at vi ikke kan acceptere proformaægteskaber, men jeg tror ikke på, at man rejser til Tønder eller Ærø for at lade sig proformavie. Jeg tror på, at de ægteskaber, der indgåes i Tønder, er rigtige, siger han til TV SYD.

I dag foretager i alt fem giftefogeder sagsbehandling og vielser i Tønder Kommune. Det koster gebyr på 870 kr. (120 Euro) at blive gift i Tønder Kommune, og det er ikke en overskudsforretning for kommunen.

- Sagsbehandlingen vinder vi ingenting på. Det er følgevirkningerne i form af overnatning, indkøb af ringe, restaurantbesøg, etc. Og har man haft en god oplevelse, kan det være, at man vender retur på en bryllupsdag senere hen, siger Henrik Frandsen, der tilbyder regeringen, at den centrale enhed kan ligge i Tønder.

- Hvis vi har de rigtige redskaber, kan vi lige så godt gøre det, som en central enhed i København kan, påstår Henrik Frandsen.

Regeringen vil forhindre proformaægteskaber, da man frygter, at kriminelle netværk bruger bryllupper i Danmark som en bagdør til Europa.

