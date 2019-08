To bulgarske tricktyve er gået efter ældre borgere - nu er de sigtet

Søndag blev to bulgarere anholdt for et tricktyveri i Vejen. Nu er de sigtet for flere tilfælde af tricktyverier.

Mandag er to personer fra Bulgarien blevet sigtet for en række tricktyverier i Sydjylland. De har fundet sted i Grindsted, Horsens, Ølgod, Brædstrup og senest i en butik i Vejen Kommune. Det skete søndag, og herefter blev de begge anholdt af en patrulje. Tricktyvene er mest gået efter ældre borgere, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse. I dag blev de ved Retten i Esbjerg fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre. Der er tale om en 18-årig kvinde og en 22-årig mand. Hun er sigtet for i alt seks forhold, mens han er sigtet for halvdelen af dem. Hun har erkendt ét af dem, men hun nægter sig dog skyldig i resten, og den bulgarske mænd nægter sig skyldig i alle tilfældene. De er begge varetægtsfængslet i fire uger. Syd- og Sønderjyllands Politi kan ikke oplyse mere i sagen på nuværende tidspunkt.