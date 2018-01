Bulldozere skal rydde hurtigere op på motorveje efter uheld

Motorvej E45 var tirsdag lukket i omkring syv timer før den kort før middag blev genåbnet. Det er alt for dyrt samfundsøkonomisk, siger Dansk Industri, som vil have sat bulldozere ind på de danske mototveje, så oprydning efter uheld kan gå hurtigere. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Tirsdag væltede en lastbil på E45, og motorvejen var spærret i syv timer. Prisen for oprydning er opgjort til op mod 15 millioner kroner. Dansk Industri vil nu have, at bulldozere skal sættes ind for hurtigt at kunne rydde vejene.