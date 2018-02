BUPL-formand: Sælger dit barn stoffer?

Formanden for BUPL Sydjylland mener, at forældre bør tale med deres store børn om, om de sælger stoffer.

Forældre skal ikke kun tale med deres børn om at tage stoffer, de skal også tale med dem om salg af stoffer.

Selvfølgelig skal vi snakke om at undgå at blive offer. Men der er også nogen, der sælger. Jonna Jul Gudmundsen, formand, BUPL Sydjylland

Det mener formanden for BUPL Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen, der opfordrer forældre til at hjælpe med at finde frem til forhandlerne af de stoffer, der i øjeblikket er i omløb.

- Selvfølgelig skal unge ikke tage stoffer. Men vi skal som voksne også tale med dem om, at de ikke skal sælge, siger hun til TV SYD.

Politiet opfordrede lørdag formiddag forældre til at tale med deres børn om stoffer, efter to unge piger blev indlagt bevidstløse på intensiv afdeling på Sydvestjysk Sygehus.

Sælgerne har også en mor og en far

Politiet mistænker, at de to piger, der blev indlagt, har indtaget stoffet MDMA. Og det stof har pigerne fået et sted fra, påpeger Jonna Jul Gudmundsen.

- Selvfølgelig skal vi snakke om at undgå at blive offer. Men der er også nogen, der sælger. Og det skal vi også kunne tale om, siger hun og fortsætter:

- Mine to teenagepiger var selv i byen i Varde i aftes. Og jeg skulle da også lige have styr på, at de var ok. Men i morges talte vi så om, om de vidste, hvem der solgte stofferne, siger Jonna Jul Gudmundsen.

Vil kunne sende døtre i byen uden frygt

Jonna Jul Gudmundsen advarer mod at lade frygten få overtaget.

- Alle forældre har et ansvar. Og vi har et fælles ansvar for at hjælpe hinanden med at tage snakken, så vi ikke bliver bange for at sende vores unger i byen, siger Jonna Jul Gudmundsen til TV SYD.