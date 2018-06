Burka og peniskostume: Kom med Sussie og Agnes til Folkemødet

To kvinder fra Sønderborg var torsdag med til åbningen af årets folkemøde på Bornholm. Og her greb de en udfordring fra Statsministeren.

Fire dage med debatter, musik, taler og socialt samvær blev i dag skudt officielt i gang. Allinge by på nordspidsen af Bornholm er omdannet til en politisk festival, hvor meninger udveksles på kryds og tværs.

I folkemængden foran hovedscenen var Agnes Rigmor Nielsen og Sussie Søndergaard Sommer på plads, da Folkemødet åbnede. Den ene har været med før, og den anden er med for første gang, men oplevelsen var stor for dem begge – især da Statsministeren kom med en opfordring til alle gæsterne.

- Her er der så mange meninger, så vi kan ikke undgå at få noget med hjem. Agnes Rigmor Nielsen, Svenstrup, Sønderborg Kommune

- Hvis vi kun taler med dem, vi i forvejen er enige med, så er det lidt for letkøbt. Vi er nødt til at bevæge os uden for vores comfort-zone, og tale med dem, vi er uenige med, sagde Lars Løkke Rasmussen fra hovedscenen.

01:36 Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD Luk video

Mod på debat

Sussie Søndergaard Sommer og Agnes Rigmor Nielsen kunne derfor næsten ikke vente med at tage hul på programmet efter talerne var slut. I løbet af den første halve time havde de da også både talt med en nøgen mand iført burka, forsøgt at få en tur i en drone og talt om omskæring af børn med en mand i peniskostume.

- Vi oplever nogle ting, der sætter tanker i gang. Her er der så mange meninger, så vi kan ikke undgå at få noget med hjem. Det er simpelthen så godt, siger Agnes Rigmor Nielsen fra Svenstrup.

De to kvinder er en del af et større selskab fra Sønderborg Kommune, der for tredje gang sender repræsentanter fra kommunernes landsbylaug til Folkemødet. Her skal de både gøre reklame for deres egne byer og landdistrikter, men de skal også have gode ideer med hjem, møde nye mennesker og udvide deres netværk.

Sønderborg Kommuner har events sammen med flere andre kommuner – blandt andet Haderslev, Tønder og Varde.

Hovedscenen ved den officielle åbning af Folkemødet 2018 Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD