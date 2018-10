Region sparer 60 millioner kroner på busruter

Onsdag eftermiddag vedtog regionsrådet i Region Midtjylland den endelige spareplan for busdriften. I sidste øjeblik blev syv særlige uddannelsesruter holdt i live.

Et forslag fra Dansk Folkeparti om at omdanne i alt syv ruter – heriblandt to i Horsens og Hedensted Kommuner - til uddannelsesruter blev enstemmigt vedtaget.

Det får betydning for rute 104: Horsens - Glud - Snaptun - Juelsminde og rute 107: Skanderborg - Tebstrup - Gedved - Egebjerg - Horsens.

På disse ruter giver regionen et treårigt tilskud til driften, hvis de berørte kommuner vælger at føre ruten videre.

- I en periode hjælper vi med at holde hånden under en række ruter i landdistrikter, der har vist sig at have stor betydning for unge uddannelsessøgende, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).

Tilskuddene til de syv uddannelsesruter udgør i alt 5,2 millioner kroner årligt.

Regionens besparelser på busområdet er en rigtig træls sag - og uanset hvor mange penge, som vi finder i kommunerne, bliver der færre afgange og dårligere betjening af borgerne. Peter Sørensen, borgmester, (S), Horsens

Begejstringen er dog til at overse i Horsens hos borgmester hos Peter Sørensen, (S).

- Regionens tilskud til ruterne 104 og 107 er et meget lille skridt i den rigtige retning. Hele regionens besparelser på busområdet er en rigtig træls sag - og uanset hvor mange penge, som vi finder i kommunerne, bliver der færre afgange og dårligere betjening af borgerne, siger Peter Sørensen til TV SYD.

Horsens-borgmesteren vil først se den officielle henvendelse fra Region Midtjylland om den fremtidige finansiering af busdriften, før han vil gå i detaljer med i hvilket økonomisk omfang Horsens Kommune vil gå ind i driften af bus-ruter.