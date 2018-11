Buschauffører til stormøde om bedre vilkår

Over 800 buschauffører fra hele landet er samlet til protestmøde i Odense. Stormødet er ment som et opråb til politikere og trafikselskaber om, at chaufførernes arbejdsvilkår er for ringe.

Det er ikke hver dag, der er samlet så mange buschauffører under samme tag. Søndag formiddag klokken 10 mødte over 800 buschauffører ind til stormøde i Odense Congress Center. Der er chauffører fra hele landet med ved bordene. Det gælder også buschauffører fra Syd- og Sønderjylland, Horsens og Hedensted. Vi skal diskutere, hvordan vi kan sikre anstændige, fair arbejdsvilkår med tid til både kørepauser og tid til mad og drikke og toiletbesøg. Kim Poder, forhandlingssekretær i transportgruppen i 3F - Søndagens stormøde i Odense Congress Center er et vink med en vognstang til politikere og trafikselskaber om, at buschaufførerne har fået nok: Det er tid til at trykke "stop", som er deres slogan for indsatsen, siger forhandlingssekretær i transportgruppen i 3F, Kim Poder. Uholdbart pres Ifølge 3F oplever buschaufførerne et uholdbart pres i deres hverdag, fordi køreplanerne ikke tager hensyn til vind og vejr, omskiftelige trafikforhold og krav til passagerservice. Det er håbet, at chaufførerne på mødet i Odense i dag kan skabe enighed om, hvordan chaufførerne kan opnå bedre forhold. Mødet begyndte klokken 10 og slutter klokken 15 søndag eftermiddag. - Vi skal diskutere, hvordan vi kan sikre anstændige, fair arbejdsvilkår med tid til både kørepauser og tid til mad og drikke og toiletbesøg, siger Kim Poder, forhandlingssekretær i transportgruppen i 3F.