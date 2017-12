Butikker drukner i pakkepost: Brugs udvider for en stund

Posthusene rundt omkring i landet drukner i pakker. Der er købt flere pakker over nettet i julen, og der er blevet omdelt mere end 10 millioner pakker. Hos SuperBrugsen i Vamdrup har de derfor tænkt kreativt for at undgå lange køer.

Der er trængsel hos pakkeudleveringstederne.

Hos PostNord har man bare i julen omdelt 10 millioner pakker. Det svarer til en stigning på næsten 15 procent i antallet af forsendelser fra e-handel sammenlignet med sidste år. Hos SuperBrugsen i Vamdrup har de derfor taget alternative metoder i brug.

I stedet for pakkeudleveringen det sædvanlige sted i butikken, har de taget helt nye lokaler i brug - kun til pakker.

- Sidste år til Black Friday blev vi simpelthen væltet af pakker. Det var helt vanvittigt, hvad der kom. Det var vi ikke forberedt på, så nu har vi lært på den hårde måde, at vi hellere må få lidt mere plads. Det er nemmere for os – og for kunden, siger Mathias Andersen, der er uddeler i SuperBrugsen i Vamdrup.

For dem der skal hente pakkerne falder systemet i godt jord.

- For os der bestiller dem på nettet er det jo dejligt, at vi bare kan komme ned og komme til med det samme og gå igen. Det er super, siger Inga Schultz, pædagog, Vamdrup

- Jeg havde frygtet, at vi skulle stå i butikken, og at der var alt for småt. Men det her fungerer bare super hurtigt, siger Mette Louise Rasmussen, konferencekoordinator, Vamdrup

Hos PostNord har man flere forslag til, hvordan de julehandlende undgår kø på posthuset.

- Vi har det, der hedder flexlevering, hvor man kan få afleveret sin pakke derhjemme på et aftalt sted. Vi har også det, der hedder flextjeneste. Det vil sige, at hvis en pakke er undervejs, og du ikke er hjemme, så kan du vælge at sige, at du vil have den på din arbejdsplads. Så omdirigerer vi den, siger Kim Hinrichsen, distriktschef, Syddanmark, PostNord

