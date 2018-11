Butikschef frygter for omsætningen efter bombetrusler og vold

Vold og bombetrusler skaber utryghed i Flensborg. Nu frygter butikschef og formand at det kan gå ud over omsætningen.

Overfald, bombetrusler og knivstikkeri. Flensborg har det sidste stykke tid oplevet flere hændelser, der skaber ekstra bevågenhed og utryg stemning nogle steder i byen.

I gågaden ligger brilleforretningen Drew Optik. Bag disken går ejeren Jens Drews og bekymrer sig.

Det er negativt for omsætningen og ikke mindst for stemningen i byen. Jens Drews, butikschef og formand, Flensburg Gilde

- Det er negativt for omsætningen og ikke mindst for stemningen i byen, siger Jens Drews til TV SYD.

Han er også formand for den ene af byens handelsstandsforeninger Flensburg Gilde, og han ønsker, at kommunen tager affære.

- Jeg mener, at der skal ske noget fra kommunens side, så vi igen får en følelse af sikkerhed her i byen. Ikke kun med politiets tilstedeværelse, men også med vagter, der kan gå rundt og give os en følelse af sikkerhed, siger han.

Jeg har hørt, at der har været nogle situationer, men det er ikke sådan, at jeg ikke vil rejse til Flensborg, siger Lis Ellgaard fra Frederikshavn.



Vi synes, at her har været mægtig hyggeligt og stille og roligt, så vi har ikke mærket noget, siger Lasse Lynggaard Boel fra Odense.



Jeg tænker ikke over det - andet end at jeg skal passe på mine penge i tasken, siger Bente Lundum fra Hørning.



Det er ikke første gang, at vi har været her, og vi føler os godt tilpas, siger Kirsten Waldorf fra Slagelse.

Nu skal Flensborg gøres tryg

Budskabet har nået kommunen og politiet, der onsdag aften sætter sig sammen for at diskutere, om og hvad der kan gøres.

Handelstandsforeningen har allerede samlet ind til at hyre to sikkerhedsfolk, der kan patruljere i midtbyen fra næste år. Men Jens Drews efterlyser handling nu. Især nu hvor turisterne begynder at komme til byen til julemarkedet.

- Jeg mener, at kommunen skulle have reageret tidligere. Det er tid til ikke kun at tale – det har de gjort i måneder allerede. Der skal findes en løsning lige nu, siger formanden.

Allerede nu er der flere betjente på gaden for at øge trygheden og forebygge kriminalitet, men det jager ikke alle bekymringer væk hos Jens Drews.

- Vi gør os store bekymringer om, at kunderne vil blive væk fra Flensborg.