Butiksdød? - Ikke i Grindsted

52 butiksindehavere i Grindsted har tænkt sig at gøre alle prognoser til skamme. De har kastet sig ind i kampen mod butiksdød og hjælper nu hinanden med at holde på kunderne.

Hvis vi fortsætter med at handle mere på computeren frem for i butikkerne, så vil der kun være seks handelsbyer i Tv Syds sendeområde, når vi når år 2030.

Byerne Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens vil stå tilbage som aktive handelsbyer - alle andre byers handelsliv ligger øde hen. Det viser en analyse fra Institut for Center-Planlægning.

Men det skal blive løgn. Det mener de i Grindsted.

Hvis der er en negativ holdning omkring at byen lukker, så trækker folk følehornene til sig og har ikke lyst til at tage ned i byen og handle. Berit Hviid, indehaver, By Hviid, Grindsted

Et EU-projekt skal være med til at sikre, at der også står Grindsted på listen i 2030.

Projektet går i gang til januar - 52 butikker meldt sig til. For de ER nødt til at gøre noget i Grindsted, hvis ikke de tomme butikslokaler skal overtage midtbyen.

- Vi er lidt udfordrede af, at vi ligger i en lille by i Udkantsdanmark. Der er 45 km til Vejle, Kolding og Esbjerg, så mange laver en tur ud af det. Vi har brug for lidt hjælp til at finde ud af, hvad kan vi gøre for at løfte byen og få mere gang i butikkerne, fortæller Berit Hviid, der ejer butikken By Hviid i Grindsted.

Egentlig går det godt i den lille interiør- og taskebutik By Hviid i Grindsted. Men hvis byens øvrige butikker må dreje nøglen om, kan det hurtigt gå den anden vej:

- Hvis der er en negativ holdning omkring at byen lukker, så trækker folk følehornene til sig og har ikke lyst til at tage ned i byen og handle. Det er den ene ting, den anden ting er, at tager man så til en større by, så ligger impulskøbene der og ikke her i vores by, mener Berit Hviid.

Butikker skal gå sammen og hjælpe hinanden

Opskriften på et blomstrende butiksliv har Billund Erhvervsfremme fra forskning og erfaringer fra branchen. Men i virkeligheden er den ret simpel: I stedet for at være konkurrenter skal butikkerne i Grindsted hjælpe hinanden med de gode ideer til at holde på kunderne.

Og der er mange i Grindsted. 52 butiksindehavere deltager i projektet og vil hjælpe hinanden med at holde på kunderne.

- Vi kan på kryds og tværs af butikker kan lære af hinanden. Vi glæder os meget til det her projekt. siger Kristian Duedahl Kristiansen, medejer af Sport24 Grindsted.