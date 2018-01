Butikstyv besøgte samme butik to gange

En 38-årig mand blev i går anholdt efter at have forsøgt butikstyveri to gange i den samme butik.

En 38-årig mand blev i går anholdt efter at have forsøgt butikstyveri i den samme butik to gange. Første gang stak han af, da han blev opdaget af personalet, men han havde åbenbart ikke mistet lysten. Anden gang blev han dog genkendt af personalet og holdt tilbage, til politiet kom og anholdt ham. Han er ikke kun genganger i butikken, men også hos politiet. - Han er i forvejen kendt af politiet. Nu skal vi have ham afhørt og se, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, siger Allan Dalager, vagthavende, Syd- og Sønderjyllands Politi.