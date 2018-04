Byfest sikrer fremtiden for lille by

Det er sæson for byfester. Med et ambitiøst og omfattende program er der i disse dage gang i landsbyen Starup.

Ingen byfest, ingen penge til nye aktiviteter. så kort kan det forklares, hvorfor Starup lige nu er i gang med en uge lang byfest.

- På tre år har vi genereret 180.000 kr. på byfesterne her i Starup. Og overskuddet fra festen i år skal bruges til etape to af Starups multibane. Banen er skabt af overskud fra byfesterne, fortæller Heidi Warming Damm, styregruppen.

Svævebane. Loppemarked. Rundtur i helikopter. Og over 600 drenge og piger til fodboldstævne. Det er blot nogle få af de mange aktiviteter i Starup Festdage, som samler landsbyens borgere i landsbyen til og med oprydningen på søndag.

Det er syvende gang, der holdes Starup Festdage med et ambitiøst program fra i onsdags og hen over bededagsferien. Byfester er populære især i landsbyerne, og Starup i Haderslev Kommune lader sig ikke begrænse af, at det er en by med blot 2500 indbyggere.

- I Starup betyder byfesten liv og glade dage, sammenhold og penge til nye aktiviteter, siger Heidi Warming Damm.

Der byfest og glade dage i Starup. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD