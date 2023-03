Byggerimesse gør comeback med fokus på bæredygtighed

Det løb af stablen denne tirsdag, og det var med deltagelse fra blandt andre den sydjyske virksomhed Lindab, som lever af at sælge ventilationsløsninger.



Og siden den seneste byggerimesse i 2018, kan de mærke, at bæredygtighed for alvor er kommet i højsædet inden for byggeribranchen.

- Det bliver efterspurgt rigtig meget lige nu og specielt, at vi har dokumentationen på plads, så vi kan bevise, hvorfor man skal vælge det her produkt frem for et andet, siger René Jensen, der er salgsdirektør i Lindab.