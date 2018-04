Byggeudstilling trækker folk til huse

Med 1.500 besøgende de første to åbningsdage i påsken har udstillingen Horsens Bygger forventning om at nå op på ialt 4.000 gæster i denne påske

Opsvinget i den danske økonomi kan også afspejles af interessen for at bygge nyt hus - og det giver også gode besøgstal til påskens byggeudstilling i Horsens, hvor bygmestre præsenterer syv nye huse på Horsens Bygger 2018.

Udstillingshusene ligger på Højagergårdsvej, som er et nyudstykket område ved Tyrsted i den østlige del af Horsens.

Der er kommet farver i husene igen, som også generelt er lidt større - det mindste er 168 og det største godt 200 kvadratmeter. Alex Mandrup Paulsen, arrangør, Horsens Bygger 2018

- Der har været 1.500 besøg de første 2 dage, og vi forventer der kommer omkring 2500 søndag og mandag. Så vi regner med at runde ca. 4.000 gæster i påsken, oplyser Alex Mandrup Paulsen, ejendomsmægler, Horsens, der er en af udstillingens arrangører.

Husene på årets udstilling afspejler også, at huskøberne har både flere penge at købe for og stiller større krav.

- Generelt er der brugt mere energi og økonomi på inventar og forskellige detaljer i bl.a. køkken og bad. Det som hitter i år er bl.a. at der er kommet farver i husene igen, som også generelt er lidt større - det mindste er 168 og det største godt 200 kvadratmeter, siger Alex Mandrup Paulsen til TV SYD.

Det er 6. år i træk, at der er byggeudstilling i Horsens, som er en populær by at bosætte sig i, når der skal købes og bygges nyt hus. I 2017 blev der solgt ca. 270 kommunale og private grunde i Horsens Kommune,