Bygning har brændt i 42 timer: Brandmændene kæmper stadig

Tidligst om to dage er brandvæsenet færdigt med at slukke den brand, der søndag brød ud i midt i Horsens by.

Siden søndag aften har Sydøstjyllands Brandvæsen forsøgt at slukke branden i den historiske bygning Kilden i Horsens.

Tirsdag middag er der stadig ild i bygningen, som kan ske at brænde ugen ud.

- Det brænder stadig i mange brandlommer. Og de lommer kan vi ikke komme til. Der er risiko for, at væggene styrter ned i hovedet på os, siger Søren Stidsen, der er indsatsleder ved Sydøstjyllands Brandvæsen, til TV SYD.

Fordi bygningen er historisk, har man været forsigtig med ikke at rive mere end højest nødvendigt ned. Det har gjort det svært for brandvæsenet at komme til alle dele af bygningen. Det er stadig for farligt for brandfolkene at gå ind.

- Det er jo ikke ligefrem et parcelhus det her. Der er nogle hensyn at tage, understreger Søren Stidsen.

Nu er et nedrivningsfirma dog gået i gang med at pille mure ned både på grund af sammenstyrtningsrisikoen og for at gøre slukningsarbejdet nemmere.

- Vi bryder ned for at komme til der, hvor det stadig brænder. Og det arbejde fortsætter en tid endnu, siger indsatslederen.

Ifølge ham er det svært at give et klart svar på, hvornår slukningsarbejdet er færdigt. De mange brandlommer gør det svært at gennemskue.

- Men jeg håber og tror på, at vi er færdige om et par dage, siger Søren Stidsen.