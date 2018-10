Bygningen, der skal være klodset

I 2017 blev et markant byggeri indviet i Billund. Et kantet og særligt et af slagsen, der om noget er gennemsyret af byens stolthed: Lego-klodsen.

Rød, gul, grøn og blå. De farvede felter vokser op af jorden og danner et mønster, som de fleste af os ville kunne have kreeret på et stuegulv i vores barndom. Lego House er ikke bare Home of the Brick, som det kalder sig - det er også designet som legoklodser.

Missionen var at skabe et sted, hvor vi kunne vise alle de muligheder, der ligger i Lego-klodsen. Jesper Vilstrup, direktør, Lego House, Billund

Syv år er der gået fra ideen blev født til dørene endelig kunne åbnes. Nu kan børn i alle aldre boltre sig på de omkring 12.000 kvadratmeter, huset består af. Her er både blevet plads til museum, tre restauranter, Lego-butik og - ikke mindst - svimlende 25 millioner legoklodser.

Lego House er tegnet af den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels, og er kommet på BBCs liste over mest fantastiske bygninger.

Legetøjseventyret, der formede byen

Det hele begyndte i 1932, da den snedkeruddannede Ole Kirk Christiansen fra Billund begyndte at lave legetøj i træ. To år senere grundlagde han Lego, men først i 1949 begyndte virksomheden at producere de plastikklodser, der skulle blive en af de største succeser indenfor legetøjsindustrien til dato.

Siden har Lego sat sit store præg på Billund. Forlystelsesparken Legoland åbnede i 1968, og bød børn og voksne indenfor i det legende univers med de farverige plastikklodser. Siden er et hotel- og konferencecenter kommet til, ligesom byens lufthavn også kan tilskrives Lego-familien, eftersom den blev grundlagt i 1961 af den daværende Lego-direktør, Gotfred Kirk Christiansen.

Med Lego House har legetøjsgiganten igen sat sit præg på sin fødeby.

Vil udbrede den gode leg

Navnet Lego er en sammentrækning af ordene "Leg Godt" - og filosofien om, at man lærer gennem leg og kreativitet, gennemsyrer Lego House.

Nu - godt et år efter indvielsen - har det været en stor succec. I alt 450.000 gæster har lagt vejen forbi for at lade sig imponere og slippe fantasien løs blandt de mange legoklodser. Af dem var det 225.000, der købte billet.