Bykonger: Vi tromler ikke bare vores politik igennem

To af regionens borgmestre sidder solidt på magten i henholdsvis Kolding og Fredericia. Her har deres parti absolut flertal i byrådet. Alligevel foretrækker de det brede samarbejde.

Hvis de vil, behøver de to borgmestre, Jørn Pedersen i Kolding og Jacob Bjerregaard i Fredericia, kun at overbevise resten af partifællerne i byrådet, når der skal stemmes om politiken i kommunen.

Socialdemokratiet sidder alene på flertallet i Fredericia. Det samme gør Venstre i Kolding.

- Fordelen er jo, at hvis der er noget, vi absolut vil have igennem, så vil vi kunne gøre det, fortæller Jørn Pedersen til TV SYD.

Men selvom Jørn Pedersen er en bykonge, med politisk magt, er han forsigtig med at bruge den.

- Vi skal passe på, vi ikke kommer til at tromle tingene igennem og laver noget, som måske virker i den nuværende byrådsperiode, men bliver rullet tilbage, hvis vi mister flertallet, siger Jørn Pedersen.

Hos socialdemokraterne i Kolding er der også tilfredshed med samarbejdet, selvom partiet kun har én udvalgsformandspost i det nye byråd.

- Vi har en bred konstitueringsaftale. Der er gensidig respekt hele vejen rundt, siger gruppeformand Poul Erik Jensen til TV SYD.

Fredericia vil også det brede samarbejde

Billedet er nogenlunde det samme i nabobyen Fredericia, hvor socialdemokraterne i mange år har været det største parti.

- Som borgmester går jeg meget op i, at alle partier har mulighed for at være med i de aftaler, der bliver lavet. Det er en forudsætning for byens udvikling, at der er den brede opbakning hele vejen rundt, siger Jacob Bjerregaard til TV SYD.

Derfor har borgmesterens parti heller ikke stemt en sag alene igennem, og det glæder oppositionen i byrådet.

- Vi har en fælles forståelse for, hvor Fredericia skal henad. Vi har lavet en fælles aftale, og den synes jeg, vi er tro mod, siger Peder Tind, gruppeformand i Venstre til TV SYD.