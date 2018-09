Byråd bevilliger 100 millioner til nyt feriecenter

Der er et nyt stort feriecenter på vej på Nordals, og Sønderborg Kommune er så begejstret for projektet, at den kaster 100 millioner kroner efter det.

Der ligger en stor ambition i Sønderborg Kommune om at tiltrække flere turister, og det derfor går kommunen all in på et nyt feriecenter på Nordals.

- Vi ser det som en kæmpe mulighed for at styrke turismen i hele landsdelen, og for at sætte skub i hele udviklingen på Nordals, som har været hårdt ramt siden finanskrisen, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen.

Udviklingsselskabet bag Nordals Feriecenter er lige nu igang med at undersøge, hvad der skal til for at lokke turisterne til Nordals. Det er et projekt man regner med er færdigt i 2023, og når projektet er gennemført vurderer Sønderborgs borgmester, at der er skabt 3-400 nye arbejdspladser.

Kommunen vil lege med

Men allerede nu vil Sønderborg Kommune lege med, så derfor har byrådet besluttet at bevilge penge til at forbedre den offentlige adgang fra kysten til det nye feriecenter. Derudover bevilges der penge til en ekstraordinær stor og lang badebro, hvor der vil blive tilbudt en masse nye oplevelser. Så det er først og fremmest infrastruktur kommunens mange millioner skal bruges til.

- Det er os, der skaber rammerne for en god turistoplevelse ved at sikre infrastrukturen er i orden, siger Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti.

Masser af tyske turister

Ideen om Nordals Ferieresort blev skabt, da Folketinget i 2015 åbnede mulighed for, at man på 10 forskellige lokaliteter i Danmark ville dispensere for reglerne for byggeri af ferieboliger i kystnære zoner.

VisitDenmarks brandmåling 2013 viser, at der er potentiale på det tyske marked, da tyskerne i høj grad er tiltrukket af kystferie. Og her kan Danmark og særligt Sønderborg, som ligger tæt ved grænsen med et stort opland – byde ind. I Tyskland er det især nordtyskerne, der gerne vil på kystferie.