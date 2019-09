Byrådsmedlem melder kommune til ombudsmanden

Esbjerg Kommunes håndtering af kritik får nu et byrådsmedlem til at melde kommunen til ombudsmanden.

Radikale Venstres byrådsmedlem Anne Marie Geisler Andersen melder Esbjerg Kommune til ombudsmanden.

Hun mener ikke, at kommunen har handlet korrekt, efter den er blevet kritiseret for at holde de kommunalt ansatte fra at udtale sig til pressen.

- Jeg synes ikke, at vi har taget sagen tilstrækkeligt alvorligt, siger Anne Marie Geisler Andersen til TV SYD.

Kritikken kommer, efter kommunen delte et slide ved en temadag for de ansatte i kommunens familieafdeling, hvor der stod:

”Hold dig fra pressen.”

- Kommunen skulle have lagt sig fladt ned og taget helt afstand fra slidet, mener Anne Marie Geisler Andersen.

Byrådsmedlem kritiserer kommunens håndtering

Efterfølgende har Anne Marie Geisler Andersen rettet en skarp kritik mod kommunens ledelse, og nu har kommunens håndtering fået hende til at klage til ombudsmanden.

Siden slidet blev delt, har kommunen sendt et nyhedsbrev ud, som Anne Marie Geisler Andersen også mener, er i strid med loven.

Her står følgende:

”Du må selvfølgelig gerne tale med pressen, men vi har en strategi, som indebærer, at du skal orientere din leder, hvis du er blevet kontaktet af pressen, så din leder er orienteret, hvis der kommer opfølgende spørgsmål.”

- Jeg kunne godt tænke mig at få vurderet den her sag - både det omtalte slide samt den efterfølgende håndtering – og at vi får sort på hvidt, hvorvidt det her ikke var i orden, siger Anne Marie Geisler Andersen.

TV SYD har været i kontakt med Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V). Han vil ikke kommentere sagen.