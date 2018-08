Byttehandel giver Tønder nye historie- og naturoplevelser

Nu får borgerne i Tønder nye historie- og naturoplevelser, efter Tønder Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet har byttet arealer ved Soldaterskoven.

I Soldaterskoven i Tønder ligger flyhangaren Zeppelin. I 1918 fløj det sidste jagerfly fra basen, da englænderne angreb. Det er historier som denne, der nu skal fortælles i flyhangaren, der bliver omdannet til et oplevelses- og formidlingscenter.

Med flyhangaren og området omkring denne på kommunale hænder får vi de optimale rammer til at skabe et oplevelses- og formidlingscenter. Henrik Frandsen, Borgmester i Tønder

Det sker, fordi Miljø- og Fødevareministeriet overdrager den 104 år gamle flyhangar til Tønder Kommune. Ministeriet får i bytte 45 hektar mark- og græsareal, der ligger i tilknytning til Soldaterskoven ind mod Tønder by. De 45 hektar skal nu omdannes til et naturområde, der giver borgerne plads til afslapning og fritidsaktiviteter. Det skriver Naturstyrelsen.

Området ved Soldaterskoven kommer dermed til at danne ramme for både historie, leg og afkobling.

- Skov- og naturoplevelser er i dag en meget efterspurgt vare. At kunne tilbyde et bynært skovområde i denne størrelsesorden er derfor uden tvivl en kæmpe gevinst for hele kommunen og dens borgere. Og rent bosætningsmæssigt vil dette nye rekreative område bestemt også være et trækplaster, siger borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen.

Kommunen overtager sammen med flyhangaren en finanslovsbevilling på tre millioner kroner til at kunne få oplevelses- og formidlingscenteret på vingerne.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er også glad for ejerskiftet, og at ministeriet til gengæld kan udvikle det rekreative naturområde.

- Byttehandlen er et godt eksempel på Miljø- og Fødevareministeriets kerneopgave. Vi afgiver et område, som har stor historisk betydning, men ikke en stor naturmæssig værdi. Til gengæld får vi et areal, hvor vi kan plante ny skov, som vil være til glæde for mange generationer af hundeluftere, motionister og andre, der skal ud i det grønne. Skoven kan også blive brugt til at formidle historien om resten af Zeppelinbasen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

På torsdag den 30. august skal aftalen endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune.