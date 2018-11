Café-ansat om 4-årigs fald: Det var skræmmende

Lea Asmussen var på arbejde i lørdags, da den 4-årige dreng faldt ned fra rulletrappen. Hun har haft svært ved at sove siden.

Det var en helt almindelig lørdag eftermiddag i Borgen Shopping i Sønderborg. På arbejde var Lea Asmussen. Hun havde travlt med at lave kaffe til de tørstige kunder i The Spot Café, da en mand pludselig kom løbende.

Jeg har haft svært ved at sove og ondt i maven siden. Lea Asmussen, cafe-ansat, Borgen Shopping

- Det var ret skræmmende. Jeg havde en kunde, der kom løbende og sagde, at en dreng var faldet ned, fortæller Lea Asmussen.

- Vi gjorde, hvad vi kunne

Lea Asmussen løb sammen med kunden til stedet, hvor drengen var faldet ned. Han havde lænet sig indover armlænet på en rulletrappe, så han blev trukket med op på armlænet og faldt ud over rulletrappen og to etager ned.

- Vi hentede en hjertestarter og en førstehjælpskasse og løb ned og gjorde det, vi kunne, fortæller Lea Asmussen.

Der var også to andre til stede, som hjalp. Den ene ringede 1-1-2, og kort tid efter kom en ambulance.

00:42 Det siger kunde Bent Knudsen, ansat Anna Bohde-Lauterbach og kunde Tina Bergqvist om sagen. Luk video

Har ikke kunne sove

Oplevelsen har sat sine spor i Lea Asmussen.

- Jeg har haft svært ved at sove og ondt i maven siden. Vi er heldigvis gode til at snakke om det her i caféen, så det var rart at komme ud med det i stedet for at rende rundt med det selv, siger hun.

Dreng i kritisk tilstand

Drengen blev efter ulykken fløjet til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand. Mandag har Syd- og Sønderjyllands Politi intet nyt om drengen.

Læs også 4-årig faldt to etager: Nu skærpes sikkerheden på rulletrappen