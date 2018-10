Camilla og Janni vandt SOSU-skills

Social og Sundhedsskolen Esbjerg hyldede fredag formiddag deres vinderduo fra de regionale SOSU-skills, der i går fandt sted i Horsens.

Camilla Höft og Janni Huvendick fik blomster og pæne ord med på vejen, da de fredag formiddag blev hyldet på Social og Sundhedsskolen Esbjerg for deres sejr ved de regionale SOSU-skills - og dermed er det bedste SOSU-team i Syd- og Sønderjylland og bliver områdets deltager ved DM til april.

Det var overvældende og surrealistisk på samme tid, og det er ikke helt gået op for os endnu, fortæller de elever til TV SYD.

SOSU-eleverne blev målt i en lang række kategorier, herunder viden om hygiejne, medicin, kommunikation og borgerrelationer. En skuespiller agerer patient, og så skal SOSU-eleverne forsøge at løse opgaver, som de lige så godt kunne møde i deres hverdag. Bedste udførelse vinder.

Formålet med SOSU-skills er at skabe større prestige omkring faget og dermed gøre det mere attraktivt at arbejde i social- og sundhedssektoren. Og så håber de studerende også, at folk generelt får et indblik i, hvad deres arbejde egentlig går ud på.

