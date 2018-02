Campingplads ved Vesterhavet får endnu en gang fornem pris

Campingpladsen Hvidbjerg Strand Feriepark er endnu en gang udnævnt til en af Europas bedste campingpladser.

Hvidbjerg Strand Feriepark er en femstjernet campingplads, der ligger i Blåvand på Vestkysten.

Vi er utrolig stolte, for en ting er at nå fem stjerner - en anden er at holde sig på toppen. Vi er på ingen måde færdige. Campingferie er i konstant udvikling, og derfor er vi det også. Steen Sleikjaer, ejer, Hvidbjerg Strand Feriecenter, Blåvand

Pladsen er igen udnævnt til 'Superplatz' af forbrugerorganisation ADAC. Det er en af branchens fornemste priser. 'Superplatz' er den mest anerkendte pris i Europa og kun ni campingpladser kan bryste sig af at have været 'Superplatz', siden prisen blev indført i 1995.

Hvidbjerg Strand Feriepark er den eneste campingplads i hele Skandinavien, som har fået prisen.

Lene og Steen Sleikjaer er bror og søster og ejere af Hvidbjerg Strand Feriecenter. Foto: Privat

- Vi er utrolig stolte, for en ting er at nå fem stjerner - en anden er at holde sig på toppen. Vi er på ingen måde færdige. Campingferie er i konstant udvikling, og derfor er vi det også, siger Steen Slaikjær, som ejer campingpladsen sammen med sin søster, Lene Slaikjær Grønlund.