Carl Holst: Beslutningen er truffet hen over sommeren

Beslutningen er truffet hen over sommeren - og er meldt ud til min opstillingskreds, siger Carl Holst torsdag aften.

Carl Holst har været folkevalgt politiker halvdelen af sit liv og toppolitiker i en tredjedel. Nu skal der der et sporskifte til, meddelte han offentligheden torsdag.

- Jeg har mærket efter hen over sommeren - og nu skal det være, hvis jeg skal prøve noget andet end politik.Jeg nærmer mig de 50 år. Jeg har ingen konkrete jobplaner eller tilbud på plads. Det er nødvendigt at melde ud nu af hensyn til min opstillingskreds, så den i tide kan finde en ny kandidat til næste valg, der kommer senest i juni næste år siger Carl Holst til TV SYD torsdag aften, da nyheden er kommet frem.

Carl Holst kom for alvor i modvind, da han i juni 2015 blev forsvarsminister. Han sad i 93 dage. Med sig ind i ministerkontoret havde han sager fra sin tidligere post som regionsrådsformand i Region Syddanmark. - og blev anklaget for urent trav i sin tid som regionsrådsformand.

Han er i dag Venstres social- og kirkeordfører, og han understreger, at han har tænkt sig at blive siddende folketingsperioden ud.

Blandt andet fik han som fratrådt regionsrådsformand et eftervederlag, selv om han samtidig fik ministerløn. Først nægtede han at afstå pengene, men efter pres gav han sig og afstod dem delvist.

Desuden blev han beskyldt for at have brugt en regionsansat medarbejder i sin personlige folketingsvalgkamp. Det ville i givet fald have været misbrug af skattekroner.

- Den sag er kommet på afstand - og jeg er blevet frikendt for alle anklager, så det er et overstået kapitel. Netop derfor har jeg haft overskud til at overveje resten af mit liv - og det betyder altså et sporskifte og farvel til dansk politik, siger Carl Holst.

