Carl Holst: Den værste tid i mit liv

Den tidligere forsvarsminister og regionsrådsformand Carl Holst fortæller sin version af, hvad der førte til, at han måtte træde tilbage som minister.

Bogen er skrevet sammen med journalist Bent Winther på forlaget Memento og er skrevet ud fra en række dagsbogsnotater, som Carl Holst har samlet siden 2015.

- Jeg vil gerne fortælle, hvordan jeg oplevede tingene i forhold til de sager, der væltede omkring ørene på mig.

I 2015 begyndte anklager om embedsmisbrug at dukke frem. Først under sin tid som regionsrådsformand og så i sin korte tid som forsvarsminister.

Anklagerne blev først undersøgt af advokatfirmaet Kromann Reumert og senere af Sydøstjyllands Politi. Alle anklager blev senere frafaldet.

Blev ikke hørt før undersøgelse

I bogen skriver Carl Holst, at den første advokatundersøgelse blev sendt til Region Syddanmarks regionsrådsmedlemmer uden, at Carl Holst havde haft andet end tre dage til, at svare på de oplysninger der stod i rapporten. Herved blev der udsendt en del forkerte oplysninger, skriver Carl Holst.

- Jeg kunne have rettet dem, før de var i pressen, siger Carl Holst til TV SYD.

Senere blev der udarbejdet en endelig rapport som indeholdt Carl Holsts 18 sider lange svar på anklagerne. Herefter valgte regionsrådet, at bede politiet undersøge sagen.

- Jeg synes, det var problematisk, at man lavede en advokatundersøgelse, hvor jeg ikke blev spurgt fra starten, hvor den blev behandlet politisk og lækket, selvom den var foreløbig.

- Jeg har ikke skrevet bogen for at være dommer. Jeg har forsøgt at beskrive faktuelt, hvad der skete. Enkelte gange kommer jeg ind på, at der er beslutninger, jeg undrer mig over.

Bogen "Carl - prisen for et liv i politik", indeholder også personlige beretninger om Carl Holsts trafikulykke i 2000 og hans kones lammelse i 2005. Alligevel skriver han i bogen, at perioden i 2015 har været den værste i hans liv.

- Jeg har ikke behov for at lave bøger for at pynte på eller skabe et bestemt eftermæle. Jeg har behov for, at efter at folk har givet deres version, så giver jeg min version og jeg bilder mig ind, at bogen er rimeligt veldokumenteret, siger Carl Holst til TV SYD.

Carl Holst har udgivet sin bog den 29. april 2019

Anklager mod eget parti

I bogen beskriver venstremanden fra Rødding, at partiet Venstre er blevet et helt andet end det, han kendte fra sin karrieres begyndelse.

- Jeg tror ikke, det vil skade mit parti. Bogen er ikke lavet for at skade mit parti - den er lavet for at jeg kan komme til orde.

- Bogen kommer nu, fordi nu er den færdig. Valget har været på vej længe. Jeg havde ikke ressourcerne til, at skrive bogen tidligere.

Ikke flere bøger på vej - lige nu

Carl Holst har udgivet sin bog den 29. april 2019 Foto: Forlaget Momenta og Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Jeg håber, man kan lære lidt af bogenv bl.a. at det er vigtigt, at man er varsom, når man behandler anklager. Jeg var jo priviligeret at kunne få hjælp - men der findes folk, der kommer i kløerne på offentlige myndigheder og andre som er prisgivet.

Carl Holst er ikke igang med flere bogudgivelser lige nu og kommer ikke til at gå ind i politik igen.

- Jeg skal nu lave gode livsforlængende aktiviteter. Jeg er formand for Idrættens Analyseinstitut, det er jeg rigtig glad for. Jeg er helt færdig i politik, siger forfatteren Carl Holst til TV SYD.