Carl Holst stopper som politiker

Den tidligere forsvarsminister Carl Holst (V) har besluttet ikke at genopstille ved det kommende folketingsvalg. Det fortæller han til avisen Danmark.

Jeg vil gerne have et liv, hvor jeg har en bedre balance mellem arbejdsliv, familieliv og venskaber, lyder begrundelsen fra Carl Holst.

- Jeg fortryder ingenting. Jeg har været fuldt ud bevist om mine valg. Jeg kan bare konstatere, at når man tager et valg, så tager man også et fravalg, og nu vælger jeg noget andet til, et liv uden for det offentlige og det politiske, fortæller Carl Holst og understreger, at han har tænkt sig at blive siddende folketingsperioden ud, siger Carl Holst til Avisen Danmark.