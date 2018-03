Caroline og Steinway-festivalen

For 25. gang er der landsdækkende Steinway Piano Festival, og elever fra Esbjerg Kulturskole giver den på alle tangenter søndag eftermiddag.

21 klaverelever fra Esbjerg-områdets musikskoler sætter hinanden stævne omkring flyglerne søndag eftermiddag.

Caroline Fangel Larsen fra Musik & Billedskolen i Esbjerg er en af skolens otte elever, som deltager i festivalen på Esbjerg Kulturskole.

Hun og de andre fra skolen er alle elever hos klaverlærere Charlotte Schou Jensen og Malwina Gahrn.

- Det er ikke så meget for at deltage i konkurrencen mine elever er med, men lige så meget for at være en del af et større fællesskab omkring klaveret, siger Malwina Gahrn, og fortsætter:

- Festivalen er et trin over de normale koncerter, eleverne spiller til i løbet af sæsonen. Derfor er de meget mere motiveret for at gøre en ekstra indsats, og det bringer dem et stort skridt videre med deres klaverspil kan jeg mærke.

Det er firmaet Juhl-Sørensen, der siden 1987 har stået for Steinway Piano Festivals i Danmark, og som indbyder unge dygtige klaverspillere fra hele landet til at mødes og spille for hinanden i en venskabelig dyst.

Den afsluttende festival finder sted på Louisiana kunstmuseet i Humlebæk til april.