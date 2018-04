Caroline har udtænkt et alternativ til antibiotika

Tirsdag bliver årets unge danske forskere fundet under Science i Forum. Caroline fra Ribe kan blive en af dem.

Nu er hun kommet i finalen i konkurrencen Unge Forskere og har taget turen fra Ribe til Forum i København, hvor .

Caroline Petersen har forsket i en virus kaldt en bakteriofag. Dermed kan arvematerialet nedbryde bakteriers DNA og dermed erstatte antibiotika, som bakterierne bliver mere resistente overfor.

I tre dage skal hun i Forum præsentere sin forskning for besøgende og ikke mindst juryen, der tirsdag kl. 14.00 udråber vinderne af årets unge forsker.

Det er sjovt at sidde derhjemme og nørde med det, men det er endnu sjovere at komme ud og fortælle folk om det. Caroline Thyssen Petersen, elev fra Ribe Katedralskole

- Det er jo det her, man har ventet på. Det er sjovt at sidde derhjemme og nørde med det, men det er endnu sjovere at komme ud og fortælle folk om det, siger Caroline til TV SYD.

100 projekter er med i finalen, og næsten 20 af dem kommer fra Syd- og Sønderjylland. ​Udover pengepræmier, går vinderne videre til internationale konkurrencer i USA, Brazilien og Kina.

- Der er meget hård konkurrence her. Det er man ikke et sekund i tvivl om, men jeg er her meget for oplevelsens skyld, men så vil jeg samtidig gøre, hvad jeg kan overfor juryen.

