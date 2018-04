Rørt Caroline vandt en forsker-rejse til Kina

Årets bedste unge forskere i Danmark kåret på Bremen Teater i København. Her er den samlede oversigt over præmiemodtagerne fra Syd- og Sønderjylland.

Caroline Thyssen Petersen kneb pludselig en tåre tirsdag eftermiddag. Da eleven fra Ribe Katedralskole blev kaldt op på scenen i Bremen Teater for at modtage fjerdepræmie i seniorkategorien Life Science, fik hun en uventet ekstrapræmie. Nemlig en tur til en af Kinas største sciencekonkurrencer, BYSCC (Beijing Youth Science Creation Competition) i marts 2019. Hun modtog en check på 5.000 kr. for sin forskning i fremtidens antibiotika.

- Jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg blev så overvældet, over alt det jeg har fået, og jeg er så rørt. Jeg er bare så taknemmelig, fortæller hun til TV SYD oven på ceremonien.

I forbindelse med sit forskningsprojekt er Caroline blevet rigtig gode venner med to kinesere.

- Så måske kan jeg nå at lære lidt sprog inden jeg tager afsted, siger Caroline, der nu skal tilbage til Ribe og have studentereksamen i hus, hvorefter hun planlægger at flytte til København.

Førstepladser gik til Nordborg og Esbjerg

Danmarks mest fantastiske unge forskere og deres opfindelser blev hædret tirsdag eftermiddag. I junior-kategorien Technology vandt tre drenge fra Nordborg Slots Efterskole førstepræmien. 10. klasseseleverne Oliver Terp Munck, Felix Falck Jacobsen og Jens Kofoed vandt for deres projekt om et armbånd med titlen ‘Idly’, som er beregnet på børn, ældre og sygdomsramte.

Årets vildeste ide kom fra Victoria Andersen, 5. B, fra Fourfeldtskolen i Esbjerg. Hun har indsendt en ide om en motordrevet rollator. Det fik hun i alt 13.000 kr. for.

Her er en komplet liste over præmiemodtagere fra Syd- og Sønderjylland:

Senior:

4. præmie, Life Science:

- Caroline Thyssen Petersen, Ribe Katedralskole, 5.000 kr. Alternativ til antibiotika, fremtidens antibiotika, Det 21. århundredes vigtigste lægemiddel, vandt tillige en tur til en af Kinas største sciencekonkurrencer, BYSCC (Beijing Youth Science Creation Competition) i marts 2019, fældede en tåre.

4. præmie Physical Science

Mikael Lindmark Moesgaard, Munkensdam Gymnasium, Kolding.

Lyrik: Et Matematisk System af Lingvistik

Rejsepræmie: Til Kinas største sciencekonkurrence, Castic, i efteråret 2018.

Junior:

1. præmie Technology

Oliver Terp Munck, Felix Falck Jacobsen og Jens Kofoed, 10. klasse, Nordborg Slots Efterskole

Emne: De har udviklet et armbånd og en software, hvor private borgere selv kan sammensætte en profil med oplysninger, som kan hjælpe andre til at passe på dem. Deres produkt henvender sig ikke blot til én målgruppe, men kan både bruges af eksempelvis borgere med psykiske eller fysiske lidelser, ældre mennesker såvel som børnefamilier på udflugt.

Præmie: 15.000 kr

3. præmie: Technology

Infignis. Bjørn Drachmann, Magnus Bach Andersen & Simon Iversen, 10. klasse, Nordborg Slots Efterskole.

DTU Challenge - Engineer the Future

Anna Lehmann Madsen og Silja Kirstine Fredslund Nymark, Fjordbakkeskolen, Fredericia.

Emne: Støjdæmpning af vindmøller med pelshår.

Boblere:

Life Science

Frederik Præst, Sebastian Andersen & Noah Larsen, 7. klasse, Fourfeldtskolen, Esbjerg.

Emne: CO2 i planter og dermed bedre indeklima i klasseværelset.

Emma B. Abrahamsen, Nanna S. Larsen & Chasmin M. Lyngsøe, 6. klasse, Ådalskolen, Esbjerg.

Emne: UV-boks.

Årets vildeste ide:

Mellemtrinnet 4.-6. klasse og samlet vinder:

Victoria Andersen, Fourfeldtskolen Bohr, 5. B, Esbjerg.

Ide: motordrevet rollator.

Præmie: 3.000 kr. og 10.000 kr.

Udskolingen 7.-10. klasse:

Sofie Ravn Christensen, 7. Klasse, Vitaskolen, Esbjerg

Ide: Skraldeproblematik.

Præmie: 3.000 kr.

Lærervinder:

Årets unge- og gymnasielærer:

Max Wilken Pedersen og Ole Gadsbølle Larsen, Rybners Gymnasium, Esbjerg.

Begrundelse: Rybners har deltaget gennem en årrække med forskertalenter.

Præmie: 10.000 kr.

