Vildsvin: CDU vil have den tyske stat til at bremse hegnet

Flensborg Byråd kan tirsdag beslutte at protestere mod et vildsvinehegn i Kollund Skov. CDU kalder hegnet for "knald i låget".

Det tyske udenrigsministerium bør gå ind i striden om det danske vildsvinehegn. Det mener CDU i Flensborg Byråd. CDU tager sagen op på kommunens hovedudvalgsmøde tirsdag, skriver Flensborg Avis.

Planen er, at hegnet langs den dansk-tyske grænse skal gå gennem Kollund Skov. Den var tidligere ejet af Flensborg Kommune, som afhændede skoven til Danmark.

Dengang fik tyskerne indført en servitut, som forbyder enhver form for byggeri i skoven. Derfor har Flensborg Kommune tidligere meldt ud, at man vil nedlægge veto mod byggeriet gennem skoven, fordi hegnet vil gå ud over naturen.

Ellemann afviser

Miljøminister Jacob Ellemann-Jensen (V) afviste tidligere på måneden at ændre byggeplanerne. Ifølge ministeren kan Danmark ekspropriere servitutten, så man godt kan bygge i skoven.

Tyskernes erfaring med at hegne ting inde er ikke særlig god. Men det her er nødvendigt. Jacob Ellemann-Jensen (V), miljøminister.

- Rent juridisk har vi ret til at lave en ekspropriation. Derfor skal vi stadig sikre en god dialog. Jeg forstår til fulde bekymringen fra tysk side. Tyskernes erfaring med at hegne ting inde er ikke særlig god. Men det her er nødvendigt for at sikre, at afrikansk svinepest har meget sværere ved at komme til Danmark, sagde Jakob Ellemann-Jensen til TV SYD.

Knald i låget

CDU vil tirsdag i første omgang foreslå, at Flensborg Kommunes forvaltning skal protestere over, at byggeriet skal gå gennem skoven.

Gruppeformanden sammenligner det med Tøndermarsken, hvor planen er, at hegnet skal gå uden om naturparken. Desuden er han generelt modstander af hegnet, siger han til Flensborg Avis:

Det er et komplet forkert signal. Arne Rüstemeier, gruppeformand i CDU, Flensborg.

– Det er knald i låget. Jeg tror ikke, at det ønskede formål med vildsvinehegnet bliver opnået, og det er et komplet forkert signal. Det er en synlig grænse. Før var der kun en slagbom, nu skal der være et hegn. Det har intet med Europa at gøre længere, siger Arne Rüstemeier.

