Charlotte planter blomster for at hjælpe bier i nød

Det går meget skidt for bierne i Danmark. De dør som fluer. Men stadig flere private haveejere gør nu noget ved sagen.

Charlotte Rafn Ganderton fra Billund planter gerne nyt i sin have. Selvfølgelig for sin egen fornøjelse, men så sandelig også for biernes skyld. Så blomsterne er nøje udvalgte. Hun peger på et af sine bede og siger:

- Her har jeg allium og sankthansurt, og her lodden løvefod og nogle flere flotte prydløg og en sommerfuglebusk. Det her er ren haveguf for bierne.

Stadig flere private haveejere vælger bi-venlige blomster for at hjælpe de trængte bier. Det kan mærkes på planteskolerne.

- Jeg kan godt mærke den stigende interesse. Folk hører så meget om, hvorfor det er gået så galt for bierne, og så prøver man at hjælpe ved at købe bi-venlige blomster, siger Martin Bruun, gartner og ejer af Kolding Plantecenter.

Vil gøre kommunale arealer bi-venlige

Charlotte Rafn Ganderton er en helt almindelig haveejer uden ekspertise udi de særlige blomster. Men hun synes slet ikke, det har været svært.

- Jeg finder gode ideer og viden i mine haveblade, eller man kan bare gå ind på nettet. Der er lange lister over de mange muligheder for at finde bi-venlige blomster. Måske har dine naboer eller dine venner nogle af dem. Mange af blomsterne er helt almindelige kendte, siger hun.

Planteskolerne kan naturligvis også hjælpe med deres viden.

Charlotte Rafn Ganderton fra Billund bor i et ret nyt villakvarter, hvor de kommunale fællesarealer står golde hen uden at kunne påkalde sig nogen som helst interesse fra insekter. Men nu har Charlotte Rafn Ganderton spurgt kommunen, om hun må plante nogle bi-venlige blomster og bærbuske på fællesarealet udenfor den gade, hvor hun bor.

- Og det var de meget glade for, at der var nogen, der ville gøre det, så nu er jeg så småt gået i gang her også, siger hun.