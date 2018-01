Chartergæsterne vender retur til Billund Lufthavn

Billund Lufthavn har i 2017 oplevet en væsentlig stigning i chartertrafikken for første gang i fire år.

Flere og flere tager på charterferie. I Københavns Lufthavn er antallet af chartergæster på sit højeste i fem år, og i Billund Lufthavn er tendensen den samme. Her er chartertrafikken steget væsentligt for første gang i fire år.

Godt nok var der en mikroskopisk stigning på 0,3 pct. fra 2015 til 2016, men i 2017 er der for alvor kommet skred i tallene.

Det er først nu, tallene for alvor stiger. Kjeld Zacho Jørgensen, direktør i Billund Lufthavn

- Vi havde en lille ubetydelig stigning for to år siden, men det er først nu, tallene for alvor stiger, siger Kjeld Zacho Jørgensen, direktør i Billund Lufthavn, til TV SYD.

Lufthavnen har haft en stigning i 2017 på 2,4 procent svarende til 21.160 charterpassagerer. Det forklarer lufthavnsdirektøren med bedre privatøkonomi samt en søgen mod den nemme og sikre rejse.

- Jeg tror, det skyldes, at folks økonomi generelt er blevet bedre, og derfor rejser de mere. Samtidig gider mange ikke bøvlet med at bestille fly og hotel til hele familien. Mange ønsker tryghed ved, at alt er arrangeret på forhånd, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Første halvdel af 2017 så tallene for chartertrafikken ikke positive ud. Først i årets sidste fire måneder udviklede tallene sig med stigninger på 8-20 pct. hver måned.

Sådan har chartrafikken udviklet sig i Billund de seneste fem år:

2013: 958.391

2014: 907.303

2015: 876.927

2016: 879.948

2017: 901.108

I 2017 benyttede 2.349.048 passagerer udenrigsruterne, mens chartertrafikken voksede til 901.108 rejsende. Lufthavnen havde en samlet trafik på knap 3,4 mio. passagerer.