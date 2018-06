Chauffør sigtet efter dødsulykke i tågen - bilist delte ulykkesbilleder på Facebook

En 65-årig lastbilchauffør sigtet for uagtsomt manddrab efter tåge-ulykke på E45. Samtidig sigtes bilist for at dele billeder fra ulykken på Facebook.

En 65-årig lastbilchauffør sigtes nu for uagtsomt mandrab i forbindelse med en tåge-ulykke på motorvej E 45 den 12. marts, hvor to mænd i en varevogn mistede livet.

Efterforskningen har vist, at fire lastbiler og en varebil var involveret i ulykken, der fandt sted mellem Haderslev Nord og Christiansfeld i det nordgående spor. Varebilen var lukket inde med to lastbiler på hver side, og undersøgelser viser, at den bageste lastbil med stor kraft kørte ind i en anden lastbil, som så blev skubbet op i varebilen.

- Chaufføren har ikke været opmærksom nok. Han havde ikke afpasset hastigheden til forholdene. Bilinspektøreren siger, at chaufførens fart var mellem 64-83 km/t, siger politikommissær Lasse B. Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Bilinspektøren forklarer også i sin rapport, at sigtbarheden var under 100 meter, da han kort efter selv ankom til ulykkesstedet.

De to mænd, der blev klemt ihjel mellem lastbilerne, var fra Tinglev-området og henholdsvis 70 og 81 år gamle.

Sigtet for at lægge billeder på Facebook

En anden lastbilchauffør er i samme omgang sigtet for at offentliggøre billeder af ulykken på Facebook.

Det drejer sig om en 36-årig mandlig lastbilcahuffør fra Padborg, som holdt i køen bagved ulykken. Han var steget ud af sin lastbil og havde taget billeder, som han lagde på Facebook med kommentarer til.

- Han har oplyst til os, at han efter nogle timer selv slettede opslaget i den erkendelse, at det nok ikke var så godt, siger politikommissær Lasse B. Rasmussen, der har en opfordring til andre bilister:

- Man skal holde op med både at tage billeder og poste på sociale medier. Det drejer sig om at tænke sig om og styre sin nysgerrighed. Det burde være åbenbart, at pårørende ikke skal se den slags på sociale medier. Dels kan der også ske flere ulykker, dels er det vigtigt at lade politi og redningsfolk passe deres arbejde i fred, siger han.

Oftest ender den slags sager med bøde.

I alt skete der den dag 14 ulykker på vejene i Syd- og Sønderjylland. Ved de tre større ulykker på Sønderjyske Motorvej var i alt fire lastvogne og 11 personbiler involveret. I alt 29 mennesker kom til skade ved ulykkerne.

