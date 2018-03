Chauffører får gratis mad for at droppe madpakken hjemmefra

Virksomhed i Padborg tilbyder udenlandske chauffører mad og drikke, så de ikke medbringer mad hjemmefra.

Det er ikke kun vildsvin, der kan have afrikansk svinepest med til Danmark. Faktisk er det slet ikke dem, der udgør den største risiko.

Det gør derimod udenlandske chauffører, der kan bringe smitten med sig. Hvis de for eksempel har mad med fra de lande, hvor svinepesten findes, og så smider resterne af maden i naturen - så kan smitten fra maden nå de danske vildsvin og den danske svineproduktion og milliardeksport.

Det skal undgås, mener man hos Danish Safety Wash i Padborg. Så meget, at den byder de udenlandske chauffører på gratis mad, mens lastbilen kontrolleres for snavs, rengjort og desinficeret.

- Her kan de få en sandwich eller et let måltid mad. Som de kan spise i stedet for at spise medbragt mad, fortæller Claus Clausen, direktør i Danish Safety Wash, til TV SYD.

Hos firmaet vurderer man, at madvarer udgør den største risiko for at sprede afrikansk svinepest, og derfor håber de, at automaten forhindrer, at chaufførerne tager mad med hjemmefra.

- Hvis svinepesten kommer til Danmark, så ryger hele eksporten af vores kvalitetsdyr, tilføjer han.

Så når lastbilen er renset, og der er givet grønt lys til at forsætte turen fra grænsen og videre ind i Danmark, så får chaufførerne en polet til at trække lidt mad til turen.

- Pengene til maden finansierer vi selv. Det koster os en halv million kroner, men det er et vigtigt tiltag, så vi ikke får svinepest til Danmark, siger direktøren.

