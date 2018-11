Chauffører slipper billigere fra organiseret snyd

En flok chauffører fra Horsens har fået lempet deres straffe ved landsretten. Forklaringen er, at loven i mellemtiden er blevet lavet om.

Chaufførerne blev i begyndelsen af sidste år dømt for omfattende og organiseret snyd med kørehviletidsreglerne. Dommene lød på mellem 40 og 100 timers samfundstjeneste og mellem 20 dages og fire måneders betinget fængsel. Den del er blevet stadfæstet i landsretten.

Chaufførerne fik derudover kørselsforbud fra 6 måneder til tre år i alle slags køretøjer, altså også personbiler. Det har landsretten nu ændret til, at kørselsforbuddet kun gælder tunge køretøjer, busser og lastbiler, så de kan køre i deres egne biler.

Det er kun naturligt, at når loven bliver lavet om, så ændrer vi også vores strafpåstand. Anette Wolf Pedersen, senioranklager, Landsretten i Viborg

Forklaringen er en lovændring, der var på vej allerede, da chafførerne blev dømt i byretten. Derfor forlangte rigsadvokaten, at sagen først skulle for landsretten efter at den nye lov er blevet vedtaget, og det er den altså nu. Og det er anklagemyndigheden helt enig i.

- Det er kun naturligt, at når loven bliver lavet om, så ændrer vi også vores strafpåstand, siger Anette Wolf Pedersen, Senioranklager ved landsretten i Viborg.