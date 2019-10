Chauffører og medarbejder får straksdom for at fuske med dokumenter

Tre mænd, der på forskellig vis er tilknyttet vognmandsfirmaet H. P. Therkelsen, er blevet dømt for dokumentfalsk med fragtbreve.

Onsdag fik to chauffører og en administrativ medarbejder fra vognmandsfirmaet H. P. Therkelsen en straksdom ved et grundlovsforhør i Retten i Roskilde. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Dommen over den administrative medarbejder lyder på fire måneders betinget fængsel, mens de to chauffører er dømt til 30 dages betinget fængsel.

Dømt efter ransagning af hovedkontor i Padborg

De tre ansatte, der alle er fra Tyskland, blev anholdt tirsdag. Det skete efter en aktion mod vognmandsfirmaet H. P. Therkelsens hovedkontor i Padborg efter en mistanke om fusk med cabotagekørsel.

Det er min klare overbevisning, at vi ikke har brugt falske dokumenter. Peter Therkelsen, adm. direktør, H. P. Therkelsen

En mistanke politiet fik efter at have undersøgt fire lastbiler rundt omkring i Danmark. De rykkede derfor ind på H. P. Therkelsens hovedkontor tirsdag morgen for at undersøge, om virksomheden bruger falske dokumenter og ulovligt fragter gods i Danmark på deres udenlandsk indregistrerede lastbiler.

Hvis enkelte virksomheder lever højt på at snyde systemet, så skal de standses og bringes til ansvar for deres handlinger. Henrik Fobian, politikommissær, Midt- og Vestsjællands Politi

Det var Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi der sammen med de øvrige tungvognscentre i Sydøstjyllands Politi og Nordjyllands Politi gennemførte den store aktion mod H. P. Therkelsen.

- Vi har iværksat denne aktion for at sætte en stopper for lovovertrædelser i vognmandsbranchen. Hvis enkelte virksomheder lever højt på at snyde systemet, så skal de standses og bringes til ansvar for deres handlinger, sagde politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi om aktionen.

Ingen ulovligheder – men ansatte erkendte

Adm. direktør Peter Therkelsen afviste tirsdag overfor TV SYD, at der er begået ulovligheder.

- Det er min klare overbevisning, at vi ikke har brugt falske dokumenter. Vi er i fuld gang med at undersøge, om vi ved en menneskelig fejl har kørt ulovlig cabotagekørsel, sagde Peter Therkelsen.

Onsdag erkendte alle tre H. P. Therkelsen-ansatte - og modtog dommen.