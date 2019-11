Jysk kat var væk i to år - nu fundet på Fyn

Onsdag blev en glædens dag hos Elisabeth Ottosen fra Fredericia.

Det helt usandsynlige skete. Hun hun blev nemlig genforenet med sin hankat Newton, der løb forlod sit hjem i Fredericia en dag for to år siden.

Men onsdag blev Newton indleveret hos Fyns Internat i Ejby.

- Når vi får en kat indleveret her på internatet, undersøger vi altid for chip og øremærke. Og her kunne vi konstatere, at Morgan, som vi kaldte ham, var øremærket og registreret i katteregister med relevante oplysninger. Så vi kunne med det samme kontakte hans ejer og fortælle dem, at deres længe savnede kat var dukket op, fortæller Lene Frahm, der er leder hos Fyns Internat til TV SYD.

Familien Ottosen kunne ikke tro deres ører og skyndte sig til internatet.

Det var Morgan, der var fundet. Og glæden var naturligvis stor.

Chipmærkning betaler sig

På Fyns Internat er glæden mindst lige så stor:

- Det er intet mindre end fantastisk, men det er desværre sjældent, vi kan genforene kat og ejer på den måde, fortæller Lene Frahm.

Internatet får 1.700 katte indleveret om året, men det er de færeste katte, der er chipmærket og registreret i katteregisteret, og dermed heller ikke ofte muligt at finde ejerne.

Hvordan Newton krydsede Lillebætsbroen, melder historien ikke noget om. Det kan vi kun gætte på, men det var en lykkelig genforening.