Hjemløse: Christiansborg skal have større fokus på os

Onsdag drager Henrik Nørgaard Christensen, der er næstformand i de hjemløses landsorganisation SAND til Christiansborg for at få socialministeren i tale. Foreningen ønsker sig flere penge til at forbedre vilkårene for det stigende antal hjemløse.

Henrik 'Mas' Nørgaard Christensen fra Vejle drager onsdag formiddag til Christiansborg for at mødes med Børne- og Socialminister Astrid Krag (S).

Han er næstformand i SAND, de hjemløses landsorganisation, og formand for organisationens afdeling SAND Trekanten, som kæmper for bedre vilkår for landets hjemløse.

Henrik 'Mas' Nørgaard Christensen håber, at mødet med Astrid Krag, kan udløse flere penge til foreningens arbejde for de hjemløse. Lige nu og de næste tre år får SAND en million kroner om året af satspuljemidlerne.

- Vi mangler penge til vores arbejde, når flere og flere bliver hjemløse, så vi håber meget, at ministeren vil være med til at finde flere penge, siger han.

Og så håber Henrik 'Mas' Nørgaard Christensen, at mødet med socialministeren kan gøre at kommunerne får større fokus på at bygge boliger til hjemløse.

- Kommunerne gør ikke nok for at lave boliger til hjemløse, og der er faktisk midler til det, så vi vil høre Astrid Krag, hvad hun har tænkt sig at gøre for at sprede budskabet i kommunerne.