Christina drømmer om en plads på verdensholdet

Christina Rye Ottosen er i hård kamp for at komme på DGIs verdenshold. Der er udtagelse i DGI Huset i Vejle i denne weekend.

Der bliver svedt så det driver i Vejle denne weekend. 184 gymnaster prøver lykken og forsøger at komme på DGIs verdenshold.

Nu gælder det bare om at give den gas og vise, at jeg er dygtig nok. Christina Rye Ottosen, aspirant til DGIs Verdenshold

I løbet af de næste to dage bliver der i flere omgange skilt gymnaster fra. Og søndag aften er der kun 40 tilbage til den endelige udvælgelse af de 28 unge mænd og kvinder, der skal udgøre det endelige verdenshold.

En af de mange gymnaster, der drømmer om en plads på Verdensholdet er Give-gymnasten Christina Rye Ottosen.

- Jeg har brugt lang tid på at dygtiggøre mig som gymnast. Nu gælder det bare om at give den gas og vise, at jeg er dygtig nok, siger hun til TV SYD.

De 28 udvalget kommer på endnu mere hård træning og skal derefter give 13 shows i Danmark og ud på en verdensturné på seks måneder. Turen går blandt andet til Sydkorea, Chile, Mexico og USA.

På torsdag klokken 18 offentliggøres navnene på deltagerne, der kommer til at udgøre det 28 mand store DGI Verdenshold frem til sommeren 2019.

