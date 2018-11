Christine går mod strømmen og tager en SOSU-udddannelse

Det kan være svært at få de unge til at vælge SOSU-uddannelsen. Og næsten hver femte dropper hurtigt ud af uddannelsen - men Christine er sikker på sit valg.

Selvom Christine Arnfeldt Riber fra Hjarup føler sig klar til at hjælpe ældre borgere, så kan hun godt forstå, at hendes medstuderende kan blive skræmte, når de skal i praktik og i stedet vælger et hurtigt farvel til uddannelsen.

Allerede efter tre måneder på SOSU-uddannelsen I Horsens, Vejle og Fredericia er næsten hver femte stoppet og droppet ud.

Tendensen er den samme på landsplan. Det er dobbelt så stor et frafald som på andre erhvervsuddannelser.

Hvis man i 2017 havde holdt frafaldet på SOSU-uddannelserne på samme niveau som de øvrige erhvervsskoleuddannelser, så ville 380 elever fortsat have været i gang med uddannelsen.

Kommunerne, der er de helt store aftagere af færdiguddannede SOSU-assistenter, er både ærgerlige og bekymrede.

Om få år mangler der tusindevis til pleje og omsorg

Det høje frafald er ekstra problematisk, når det samtidig er svært at få unge til at søge ind på på hovedforløbet på SOSU-uddannelserne sammen med et stærkt stigende antal ældre. En udvikling, der betyder, at der allerede om fem år vil mangle tusindvis af medarbejdere til pleje og omsorg.

Torsdag var Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, Vejle og Horsens på charmeoffensiv for at gøre folkeskoleelever interesserede i at uddanne sig til SOSU-assistenter.

Her var Christine Arnfeldt Riber en god ambassadør for sin uddannelse, som hun er overbevist om vil være den helt rigtige for unge mennesker, der vil ud i virkeligheden og møde levende mennesker fremfor at sidde dagen lang foran en computer.

- Når du kommer ud i praktik er det rigtige mennesker og ikke dukker, som vi har med at gøre. Det skræmmer helt sikkert nogle ud af uddannelsen. Det ville være godt med nogle korte praktikbesøg på eksempelvis plejehjem, så skiftet bliver for voldsomt, når det bliver alvor, siger Christine Arnfeldt Riber til TV SYD.