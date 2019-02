God mad: Christoffer er udtaget til OL i buffet

Det danske cateringlandshold skal lave god mad til mange mennesker.

Køkkenchefen Christoffer Bro fra Kolding Designskole blev søndag udtaget til det danske cateringlandshold. Det skete ved en audition i Odense, og der venter en stor udfordring forude.

- Vi skal træne sammen en søndag hver måned, hvor vi forbereder os på OL om et år i Stuttgart. Dernede får vi seks timer til at lave mad til 120 mennesker, i konkurrence med de andre landshold, fortæller Christoffer Bro til TV SYD.

Fantastisk kantinemad

Ved søndagens audition fik deltagerne to en halv time til at lave fingerfood og en hovedret med økologisk kylling. Det er en helt anden disciplin end de kokke-konkurrencer, hvor man skal anrette gourmetmad til nogle få kræsne smagsdommere.

Selv om det er sværere at lave god mad til mange end til få mennesker, så kan det sagtens lade sig gøre. Christoffer Bro, køkkenchef på Kolding Designskole.

- Vi er en flok fagfolk, som brænder for at udvikle kantinerne. Der bliver lavet rigtig meget fantastisk kantinemad i Danmark. For selv om det er sværere at lave god mad til mange end til få mennesker, så kan det sagtens lade sig gøre, siger Christoffer Bro, som bor i Rødding.

Sidste år fik det danske cateringlandshold bronze med VM i Luxembourg.