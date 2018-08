Cigaretskodder var tæt på at sætte bygning i brand

Gløder fra et par henkastede cigaretskodder i en affaldscontainer var fredag aften ved at sætte en bygning i brand midt Sønderborg.

Flammer fra en brændende affaldscontainer havde fået fat i den bygning, som containeren stod op af, da mandskabet fra Sønderborg Brand og Redning nåede frem til en baggård i Østegade i Sønderborg.

Ved en hurtig indsats blev ilden hurtigt slukket og større skader på bygningen blev forhindret.

Det viste sig, at branden i containeren var opstået ved, at gløder fra cigaretskodder havde antændt papiraffald i containeren.

Fire unge, tre 18-årige piger og en 20-årig mand stod på en altan og kastede cigaretskod ned i containeren.

- De fire blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven og kan se frem til at skulle betale en bøde for deres tankeløshed, siger vagtchef Mads Leervad Dammark, Syd- og Sønderjyllands Politi, lørdag morgen til TV SYD.