Claus nød udsigten fra sin kørestol – i 55 meters højde

Tirsdag var der markedsdag på ETAC Rehabiliteringscenter i Esbjerg. Her fik brugerne mulighed for at nyde udsigten over Esbjerg fra en kæmpe kran.

- Jeg sprang i faldskærm for fem år siden. Så det her er jo barnemad i forhold til.

Sådan sagde den scleroseramte kørestolsbruger Claus Harreskov Bro til TV SYD – inden han blev hejst 55 meter op i luften over Esbjerg.

Det handler om at give dem en ekstraordinær oplevelse, og det synes vi, at vi kunne give dem med kranen. Erik Sørensen, formand, ETACs venner

Det skete i forbindelse med markedsdagen på ETAC Rehabiliteringscenter. Her fik kørestolsbrugere fra centret mulighed for at få luft under hjulene, mens andre nøjedes med at nyde udsigten fra salgsboderne.

Men selvom Claus Harreskov Bro ikke var nervøs inden opstigningen, så var det alligevel en stor oplevelse.

- Det er fantastisk, og det er imponerende hvor grønt Esbjerg er.

Markedsdagen er arrangeret af støtteforeningen ETACs venner - og det er faktisk ikke første gang, at kørestolsbrugerne bliver udfordret.

- Vi har tidligere brugt helikoptere på markedsdagen. Det handler om at give dem en ekstraordinær oplevelse, og det synes vi, at vi kunne give dem med kranen. Det gælder om at de kan se muligheder frem for begrænsninger, fortæller Erik Sørensen, der er formand for ETACs venner.

Det er fantastisk, og det er imponerende hvor grønt Esbjerg er. Jeg kommer faktisk til at holde mere af Esbjerg, når jeg ser byen heroppefra. Claus Harreskov Bro, sclerosepatient og kørestolsbruger, Esbjerg

Og Claus Harreskov Bro har bestemt set en ny side af sin by.

- Jeg kommer faktisk til at holde mere af Esbjerg, når jeg ser byen heroppefra. Det kan jeg varmt anbefale.

Der bliver afholdt markedsdag igen om to år. Formanden lover, at støtteforeningen overgår sig selv igen.

- Måske ikke med bungyjump, men vi prøver at finde noget ekstremt, slutter Erik Sørensen.