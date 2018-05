Clausen: Fantastisk at have været med til at starte det her

Der er sket meget siden Erik Clausen var hovednavn til den første udgave af Jelling Musikfestival, søndag var han tilbage til den 30. udgave af festen.

Erik Clausen var øverst på plakaten, da Jelling Musikfestival begyndte i 1989. Søndag var han atter tilbage for at optræde. Efterfølgende gik han på kopien af den oprindelige scene sammen med festivalarrangør Lars 'Charlie' Mortensen.

Her fik Clausen ovverakt et billede fra 1989 af sig selv fra sin optræden på selvsamme scene.

- Charlie sagde, om vi ikke skulle lave noget musik, og så stod vi nede på en pløjemark her i byen, og der lugtede af kolort. Det var nærmest eksotisk for mig at optræde sådan et autenstisk sted, sagde Clausen i en efterfølgende tale.

'Charlie' arrangerede Erik Clausens foredrag dengang, og det var altså det samarbejde, der førte til at Clausen blev det første hovednavn.

- Charlie trykkede på knappen til en festival, hvor der var små 1000 mennesker. Vi lavede et improviseret rockorkester, og jeg lavede noget gøgl også. Det var sgu meget hyggeligt, og så blev de jo interesseret i at gentage det, og så voksede det til den kæmpe festival, det er i dag, sagde han.

Der var omkring tusind mennesker til den første festival, i 2018 forventes 40.000 at ligge vejen forbi.

- Jeg er glad for at have været med til at starte det her fantastiske sceneri på bondens mark, sagde Erik Clausen, inden han takkede af.

Her får Erik Clausen overrakt et billede fra dengang, hvor Clausen var hovednavn til den første udgave af festivalen. Foto: Jacob Sejer Kristensen, TV SYD.

