ClubSyd overraskede Jytte med blomster og bil

Jytte Hansen og hendes mand Arne blev onsdag de heldige vindere af en splinterny bil i ClubSyds årlige konkurrence.

13.470 medlemmer. Så mange var der med i ClubSyds årlige konkurrence, og en af dem blev onsdag ejer af en helt ny Citröen C1 Sportline.

Onsdag formiddagen trak TV SYDs direktør Betina Bendix lod blandt de mange medlemmer af TV SYDs støtteforening. Det blev overværet af en statsautoriseret revisor, der tjekkede, at alt gik rigtig til. To navne dukkede op som de heldige vinder af bilen: Ægteparret Jytte og Arne Hansen fra Løgumkloster.

Nu får jeg snart vand i øjnene. Jeg er meget glad og meget rørt. Jytte Hansen, vinder, Club Syds årlige bilkonkurrence

Arne Hansen var ikke hjemme, og Jytte Hansen var på arbejde på Tønder Rådhus. Derfor kørte ClubSyd-bilen mod Tønder, hvor hun fik overrakt en buket blomster og et bundt nøgler midt i skrivebordsarbejdet.

- Det må jeg sige da. Nu får jeg snart vand i øjnene. Jeg er meget glad og meget rørt, siger Jytte Hansen, da overraskelsen har lagt sig.

Formand for Club Syd Anders Sørensen overrakte onsdag blomster og nøglerne til en splinterny bil til den heldige vinder. Foto: Bente Sønderby, TV SYD

Ny bil kommer på det rigtige tidspunkt

Lige nu kører Jytte Hansen rundt i en lånebil, da hendes egen bil er på værksted.

- Jeg har lige ødelagt vores egen. I sidste uge kørte jeg et rådyr ned på vej på arbejde. Hele frontpartiet er ødelagt, og det er en dyr reparation, siger Jytte Hansen, der arbejder som sagsbehandler i Tønder Kommune.

ClubSyd havde allieret sig med en kommunikationsrådgiver på Tønder Kommune for at sikre, at Jytte Hansen var på arbejde. Derfor var det også en stor overraskelse, fortæller hun.

- Jeg havde ikke lige forventet, at det skulle blive mig, siger hun.

Jytte og Arne Hansen har været medlem af ClubSyd siden 2003. Hvis du vil være med i næste års konkurrence, kan du tilmelde dig Club Syd her.

