Colibakterier ved stranden: I dag gurgler Thorkild Olsen ikke vandet

Der er fundet forhøjede værdier af colibakterier på fire badestrande i Kolding. Kommunen fraråder badning, men Thorkild Olsen tager sine daglige svømmetag alligevel. Dog holder han munden lukket.

Thorkild Olsen hopper i vandet ved Bjert Strand, som han plejer. Det til trods for, at det er en af de strande, som Kolding Kommune nu fraråder borgere og turister at bade ved, fordi der er konstateret forhøjede værdier af colibakterier.

Jeg har tænkt mig at fortsætte med at bade. Thorkild Olsen, badegæst

- Det er da irriterende, men det er altså ikke noget, jeg panikker over, og jeg har tænkt mig at fortsætte med at bade, fortæller Thorkild Olsen, der er pædagogisk konsulent og udviklingskonsulent i Hedensted Kommune, til TV SYD.

Bjert Strand syd for Kolding. Foto: John Melin

Det frarådes at bade på de fire strande, da man risikerer at få kvalme og mavepine, hvis man sluger vandet. Derfor holder Thorkild Olsen også munden lukket i disse dage, når han tager en dukkert.

- Jeg skyller munden hver morgen, når jeg er ude. Det gør jeg nok ikke i dag, siger han.

Colibakterier stammer typisk fra spildevand, men det er uvist, hvordan de har bredt sig i vandet ved strandene i Kolding.

Badning frarådes ved følgende strande Bjert Strand ved Sdr. Bjert

Binderup Strand og Fristrand ved Binderup

Teglgården og Mindegården Strand ved Hejlsminde

Trappendal Strand ved Hejls

