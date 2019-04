Comedy og kunst: De unge er storbrugere af kultur og vil have mere

De 16-24-årige i Kolding efterlyser mere kultur. Kommune inviterer til dialog og gode ideer.

De unge syd- og sønderjyder er lige som deres jævnaldrende i resten af landet vilde med kultur. Ikke kun online-kultur i form af Netflix og Spotify, men faktisk også de fysiske kulturudbud ude i byen.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik afslører, at de 16-24 årige ligger i top, når det drejer sig om kultur uden for hjemmet. Eksempelvis er de den aldersgruppe, der går mest på biblioteket. Mere end hver anden (51 procent) har i fjerde kvartal af 2018 bevæget sig ind på biblioteket. Også biografer, museer og koncertsteder nyder godt af de unges appetit på kultur.

Unges (16-24-årige) forbrug af kulturaktiviteter i sidste kvartal af 2018:

Bibliotek: Førsteplads blandt alle aldersgrupper. 51 procent har fysisk været på biblioteket. de 65-74-årige kommer tættest på med 46 procent.

Biografbesøg: Andenplads. 31 procent af de 16-24-årige har været i biografen. Kun aldersgruppen 45-54 år er bedre end det - her var 32 procent afsted.

Rytmisk eller klassisk koncert: Andenplads. 32 procent af de unge var til koncert. Kun overgået af (igen) de 45-54-årige, hvor 33 procent tog afsted.

Billedkunst: Andenplads. 49 procent har opsøgt billedkunst. Kun overgået af aldersgruppen 65-74-årige, hvor 50 procent har gjort det.

Museum: Tredjeplads. 37 procent har besøgt et museum eller lignende. de 55-64- og de 65-74-årige er flittigere til det med henholdsvis 44 og 46 procent.

Unge: Vi vil have comedy og kunst-cafe

TV SYD tog til Kolding Gymnasium for at spørge ind til de unges kultur-præferencer. De bekræfter tallene fra Danmarks Statistik. De er ivrige brugere af byens kulturelle tilbud, og samtidig vil de gerne have mere.

- Det kunne være vildt med noget comedy, hvor man kan tage ud og have det lidt sjovt og grine. For det meste er de nuværende tilbud præget mest af hygge, så det kunne være vildt med noget lidt andet, mener Valon Halilaj, der går i 2.d på Kolding Gymnasium.

Også Julie Frandsen, der går i 3.f, er interesseret i flere kulturelle tilbud til sin egen aldersgruppe.

- Jeg kunne godt bruge nogle lidt mere innovative kulturtilbud. Jeg ved f.eks., at de i større byer rundt om i verden kører noget med kombineret cafe og kunst, hvor man kan sidde med maling og malergrej, og samtidig nyde en kop kaffe og snakke med andre unge.

Kommunen: De unge skal komme ud af busken

Platform festival og festivalen Det Gyldne Liv er blot nogle af de årligt tilbagevendende muligheder, der er for de unge i Kolding. Samtidig er der teatrene Dronning Dorothea og Mungo Park og biografer både i storcenteret og i midtbyen. Museerne tæller blandt andre Koldinghus og Trapholt.

Som formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune er Jesper Elkjær (R) parat til at hjælpe de unge til bedre kulturtilbud, hvis de selv vil gøre en indsats.

- De skal komme ud af busken. Der er ikke noget, vi hellere vil, end at hjælpe de unge mennesker. Men vi kan jo ikke vide, hvad de efterspørger, så vi vil rigtig gerne i dialog med de unge, siger han til TV SYD.

Valon Halilaj fra Kolding Gymnasium ønsker sig comedy i Kolding. Foto: Hans Lausten

Han erkender, at man i kommunen måske tænker lidt for traditionelt og sætter pris på de unges opfordring til mere kultur i kommunen.

- Jeg synes, det er fedt, at nogen siger det, siger han.

I denne tabel kan man se, hvor flittigt de forskellige aldersgrupper benytter sig af kulturtilbud: