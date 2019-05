Computer-simulation skal give flere varme hænder

Alt for mange elever dropper sosu-uddannelsen. Nu skal virtual reality gøre eleverne tryggere og gladere.

Vi mangler varme hænder, hører vi hver dag i valgkampen. Der er for få sosu-assistenter til at pleje de ældre, ikke mindst fordi mange elever dropper ud af uddannelsen.

Derfor satser skolerne nu på computer-simulation, virtual reality, som en del af undervisningen. Så kan eleverne blandt meget andet øve sig på at bade og løfte med de plejekrævende "borgere", de møder i computeren.

Ingen kommer til skade

Simulatorer er en stor del af uddannelsen for lastbilchauffører og piloter. Men det er også vejen frem for sosu'erne. Det mener Hanne Helleshøj, som er direktør for Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

- På den måde kan eleverne træne i noget, der er meget virkelighedstro. Fordelen ved simulation er jo, at det er ikke er virkelighed, og det ikke er levende mennesker. Så ingen kommer til skade, og derfor er det tilladt at lave fejl, siger Hanne Helleshøj, som er medforfatter til bogen "Simulation i sundhedsuddannelserne".

Frygter ansvaret

Torsdag var over 200 lærere med flere til simulations-konference i Vejle. Pernille Kudsk Schmidt er blandt de mange lærere, som skal undervise eleverne i virtual reality, og hun er glad for projektet.

- Jeg har hørt elever sige, at de frygter at komme ud i job og stå alene med ansvaret for plejen af et ældre menneske. Det kan jeg godt forstå, nogle af vores elever kommer direkte fra folkeskolen. Men her kan simulationen hjælpe dem, så de føler sig mere trygge ved opgaverne, siger Pernille Kudsk Schmidt, lærer på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Pernille Kudsk Schmidt er en af de lærere, som er begejstret for undervisningen i virtuel reality. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Vant til computerspil

Hun forventer, at eleverne bliver glade for de moderne metoder.

- De unge har jo erfaring med computerspil, så de får ikke svært ved at bruge teknologien. Jeg tror, de vil blive fanget af det, og at der vil gå sport i at løse opgaverne i computeren, siger Pernille Kudsk Schmidt.

Der er meget at vinde, hvis man kan mindske fraværet. Hver syvende sosu-elev bliver nemlig opsagt i prøvetiden i deres første praktik. Det viser tal fra Danske SOSU-skoler.