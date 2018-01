Country- og filmstjerne indtager musikteater

Verdensstjernen Kris Kristofferson fyrer op under sine største countryhits til koncert i Vejle i juni måned.

Fans af countrymusikken kan godt begynde at glæde sig. Den legendariske countrysanger Kris Kristofferson giver koncert i Vejle Musikteater mandag den 11. juni.

Her spiller han en lang række numre fra sit seneste dobbeltalbum, The Cedar Creek Session, hvor han genfortolker 25 af sine største hits gennem en næsten 50 år lang musikkarriere. Hits som Me and Bobby McGee, Sunday Mornin' Comin' Down og Help Me Make It Through the Night.

Kris Kristofferson dannede country/folk-gruppen The Highwaymen sammen med Johnny Cash, Willie Nelson og Waylon Jennings, og i 2004 blev han optaget i Country Music Hall of Fame.

Cedar Creek Sessions blev udgivet i forbindelse med Kris Kristoffersons 80-års fødselsdag i juni 2016. Foto: kriskristofferson.com

Hvis du ikke kender Kris Kristofferson, der har svenske aner, fra countrymusikken, så er du med stor sandsynlighed støt på ham som skuespiller. Han har medvirket i små 100 film – mest kendt for titelrollen som Rubber Duck i truckerfilmen Convoy fra 1978 og som bedstefar i Dreamer fra 2005.

Du kan læse mere om koncerten og billetsalget, der begynder fredag den 2. februar, på Vejle Musikteaters hjemmeside.

Kris Kristofferson dannede gruppen The Highwaymen med Johnny Cash, Willie Nelson og Waylon Jennings. Foto: kriskristofferson.com